LIVE | Zelenski eist vrijlating ‘ontvoerde’ burgemeester, Belarus stuurt troepen naar Oekraïense grens

Belangrijk nieuws op een rij:

- Het Russische leger rukt op richting Kiev en in de buitenwijken van de Oekraïense hoofdstad wordt gevochten. Op satellietbeelden van het Amerikaanse technologiebedrijf Maxar is te zien dat Russische militairen vrijdag dichterbij de stad zijn gekomen.

- Het Russische leger zet zijn aanvallen in Oekraïne op een ‘breed front’ voort, meldt het ministerie van Defensie in Moskou. Een luchtmachtbasis in Vasylkiv nabij de hoofdstad Kiev en het inlichtingencentrum van de Oekraïense strijdkrachten in Brovari zijn buiten werking gesteld.

- Zeker 1582 inwoners van de zuidelijke havenstad Marioepol in Oekraïne zijn om het leven gekomen door de Russische beschietingen, die nu al zo’n twaalf dagen duren. Dat hebben de lokale autoriteiten vandaag bekend gemaakt in een online statement. Artsen zonder Grenzen spreekt van een ‘onvoorstelbare tragedie’ in de stad.



- De Amerikaanse president Joe Biden herhaalt dat de Verenigde Staten onder geen beding rechtstreeks militair willen ingrijpen tegen de Russen in Oekraïne. ,,Een directe confrontatie tussen de Navo en Rusland is de Derde Wereldoorlog”, waarschuwde hij.



- Twee weken na het begin van de Russische invasie in Oekraïne hebben ruim 2,5 miljoen mensen dat land ontvlucht, blijkt vrijdag uit cijfers van de Verenigde Naties. De teller stond donderdag nog op ruim 2,3 miljoen.