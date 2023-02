LIVE | Zelenski: Kiev verdient dit jaar nog gesprek over EU-toetreding

Van Dy­ck-schilderij stond ‘vol vogelpoep’ in schuur, nu voor miljoenen geveild

Een in een schuur gevonden, verwaarloosd kunstwerk van de Vlaamse schilder Anthony van Dyck is in New York geveild voor 3,1 miljoen dollar. De man die het aan de achterkant met vogelpoep besmeurde schilderij jaren geleden ontdekte, had het voor 600 euro gekocht.

29 januari