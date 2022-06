LIVE | Zelenski: ‘Niet van plan Russisch grondgebied aan te vallen met westerse raketsystemen’

oorlog oekraïneRusland bekritiseert het besluit van de VS om geavanceerde raketsystemen aan Oekraïne te leveren. De aankondiging wordt ‘uitermate negatief’ ontvangen. Nochtans benadrukt Zelenski dat de wapens uit Europa en de VS uitsluitend voor zelfverdediging zouden worden gebruikt. Rusland gaat een fregat van de Noordelijke Vloot voor het einde van het jaar voorzien van hypersonische kruisraketten met de naam Zircon, meldt het Russische staatspersbureau TASS.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.