LIVE | Zelenski roept op tot strafmaatregelen tegen Russisch atoomagentschap

Oorlog OekraïneDe beschieting van Europa's grootste kerncentrale bij Zaporizja in het zuidoosten van Oekraïne, vrijdag, is voor president Volodimir Zelenski aanleiding op te roepen tot nieuwe sancties tegen de Russische nucleaire industrie. ,,Iedereen die nucleaire dreigingen voor andere volkeren creëert, is zeker niet in staat om nucleaire technologie veilig te gebruiken”, zei hij afgelopen nacht in zijn dagelijkse videoboodschap. Concreet riep Zelenski op tot strafmaatregelen tegen het Russische atoomagentschap Rosatom. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.