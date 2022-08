LIVE | Zelenski: ‘Russen die zwijgen, zijn medeplichtig’, 40 landen eisen vertrek Rusland uit kerncentrale

Oorlog OekraïneMeer dan veertig landen willen dat Rusland zich terugtrekt uit de kerncentrale van Zaporizja in Oekraïne. ,,De stationering van militairen en wapens bij de kerncentrale is onacceptabel”, stellen zij in een verklaring die ook door Nederland is ondertekend. Volgens Oekraïne komen de Russische bezetters steeds meer in de problemen bij Cherson, een grote stad in het zuiden die de Russen konden veroveren door de rivier Dnjepr over te steken. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.