LIVE | Zelenski woedend op Amnesty om rapport: ‘Goedpraten van terreur’, drie nieuwe graanschepen vertrekken vanuit Oekraïne

Amerikaan die met geweer Capitool bestormde moet 7 jaar gevangenis in, hoogste straf tot nu toe

Een man uit de Amerikaanse staat Texas die vorig jaar januari het Capitool bestormde met een geweer heeft een gevangenisstraf gekregen van 87 maanden, ofwel net iets meer dan 7 jaar. Dat is de langste straf die tot nu toe is opgelegd in de honderden strafzaken rondom de bestorming van het Amerikaanse overheidsgebouw.

1 augustus