LIVE | Zeven branden bij kerncentrale Tsjernobyl, nieuwe Russische wet tegen ‘nepnieuws’

Oorlog OekraïneVolgens het Oekraïense parlement zijn meerdere branden uitgebroken in het afgezette gebied rond de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl in Oekraïne. President Volodimir Zelenski heeft paus Franciscus uitgenodigd de rol van bemiddelaar te spelen in de vredesonderhandelingen tussen Kiev en Moskou. Volgens het Kremlin verlopen de onderhandelingen nog niet ‘substantieel’ genoeg.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.