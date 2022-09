LIVE | Zoon woordvoerder Poetin ‘gaat niet naar het front’, Russische mobilisatie ‘kan maanden duren’

Oorlog OekraïneHet kan maanden duren voordat opgeroepen Russische reservisten gevechtsklaar zijn. Het Britse ministerie van Defensie verwacht dat het Russische leger veel tijd nodig heeft voordat de afgekondigde mobilisatie effect zal hebben in de strijd in Oekraïne. Blijf via het liveblog hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne.