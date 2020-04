Livestream docenten Gentse universiteit ontaardt in felle discussie met politie: ‘Sieg Heil!’

De agenten waren niet blij met die uitroep en keerden nog even terug. ,,Die zin scanderen is aanzetten tot racisme en is strafbaar. Nu ga je te ver”, sprak een agent, waarna de discussie opnieuw losbarstte. Uiteindelijk maande de assistent volgens Het Laatste Nieuws iedereen tot kalmte en vertrokken de agenten definitief. Het aantal kijkers van de livestream was inmiddels gegroeid tot 150.



De UGent werd gisteren op de hoogte gebracht van de gebeurtenissen en nam alles meteen onder de loep. ,,De rector heeft zaterdag een ordemaatregel opgelegd, uit voorzorg en in afwachting van een onderzoek ten gronde”, klinkt het. ,,De maatregel houdt in dat beide betrokkenen met onmiddellijke ingang geen onderwijs- of lesactiviteiten mogen uitvoeren. Het is voor hen ook verboden om nog contact te hebben met studenten van de UGent.”



,,Wij als politie betreuren het gedrag van de lesgevers. We hebben opgetreden naar aanleiding van een oproep over nachtlawaai en hebben daarvan positieve vaststellingen gedaan”, klinkt het bij de Gentse politie, die in het kader van hun werk en de geldende coronamaatregelen correct leken op te treden. De politie stelde een proces-verbaal op en de feiten zijn doorgespeeld aan het parket Oost-Vlaanderen, dat zal beslissen wat er verder moet gebeuren. ,,Het recht zal zijn werk doen”, besluit de politie.