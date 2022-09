Liz Truss volgt Boris Johnson op als Britse premier

Truss kreeg 57 procent van de stemmen en versloeg Rishi Sunak, de man met Indiase roots die tot begin juli minister van Financiën was in het kabinet-Johnson. Ruim 82 procent van de 172.000 stemgerechtigden bracht afgelopen weken zijn of haar stem uit. De nieuwe leider van de regeringspartij is meteen de eerste minister van het land. In haar korte overwinningsspeech bedankte Truss haar voorganger Johnson voor onder meer zijn brexitbeleid en zijn strijd tegen de Russische president Vladimir Poetin. ,,Je wordt bewonderd van Carlisle tot Kiev’’, riep Truss uit in een zaal vol partijgenoten. De reactie van het publiek was een stuk minder enthousiast, het applaus voor Johnson werd na enige twijfel ingezet.

De positie van Truss’ voorganger Johnson werd begin juli onhoudbaar door een nieuw schandaal (seksueel overschrijdend gedrag van partijgenoot Chris Pincher) waarbij de flamboyante premier moest toegeven dat hij Pincher een belangrijke positie binnen de partij had toebedeeld, terwijl hij op de hoogte was van zijn escapades. Het was een schandaal te veel voor de Tories; toen zo’n beetje zijn halve regeringsploeg was weggelopen, kon Johnson niet anders dan opstappen als leider van de Conservatieven.

Volledig scherm Liz Truss is de nieuwe Britse premier. © AFP

Geen verrassing

Dat Truss haar rivaal Rishi Sunak versloeg, komt voor niemand als een verrassing. Toch was het verschil met Sunak - ze kreeg ruim 20.000 stemmen meer - een stuk kleiner dan vooraf werd gedacht. Sunak was minder populair aangezien hij door de rechtse achterban van de Tories als een te gematigd politicus wordt beschouwd die ook nog eens nauw wil samenwerken met de Europese Unie. Daarnaast hielp zijn imago van rijke gladjakker niet mee. Truss staat dichter bij de conservatieve kiezer, ook al wordt ook zij niet gezien als ideale premier. Ze is een beroerd spreker, zou niet de grootste intellectueel zijn en dweept volgens kritische Britten te veel met haar politieke voorbeeld Margaret Thatcher.

De Britten moeten het toch met haar doen. Morgen gaat ze met vertrekkende premier Johnson richting Balmoral in Schotland, waar koningin Elizabeth haar officieel zal beëdigen. Truss is de vijftiende premier die onder de Queen dient.

Nieuwe verkiezingen

Voor deze leiderschapsverkiezingen van de regeringspartij hoefden dus geen nieuwe parlementsverkiezingen te worden uitgeschreven. Truss kan de termijn van de Tories, tot 2024, afmaken. Haar regering kan nieuwe verkiezingen uitschrijven. Johnson en ook zijn voorganger Theresa May deden dat binnen een jaar na hun aantreden. De kans is echter klein dat Truss dit gaat doen, de Conservatieve Partij staat hopeloos achter in de peilingen. Labour staat prominent bovenaan en Truss’ populariteit zal niet enorm stijgen aangezien ze behoorlijk wat hoofdpijndossiers op haar bordje krijgt. Het Verenigd Koninkrijk verkeert economisch gezien in zwaar weer, de voorspelling is dat de inflatie zal oplopen tot zeker 20 procent. De energieprijzen zijn hoog, waardoor steeds meer Britten hun rekeningen niet meer kunnen betalen en een zware winter tegemoet gaan.

Truss belooft haar kiezers dat ze aan de slag gaat met de aanpak van de hoge energierekeningen, ook het overeind houden van de Britse gezondheidszorg (NHS) staat bij de nieuwe premier hoog op het lijstje. En niet te vergeten haar bekende stokpaardje: het verlagen van de belastingen.

Truss heeft niet lang de tijd om na te genieten van haar overwinning. Woensdag staat het wekelijkse vragenuurtje van de premier op de agenda van het Lagerhuis. De verwachting is dat oppositiepartij Labour haar niet zal sparen.

Volledig scherm De verkiezingsstrijd voor het leiderschap van de Conservatieve Partij ging tussen Rishi Sunak (links) en Liz Truss. © AP