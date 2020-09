Loekasjenko irriteert Poetin met druistige monoloog

De topontmoeting zou besloten zijn, maar uiteindelijk praten de beide leiders vanuit luie stoelen ook voor het oog van de camera’s nog even met elkaar. Poetin trapt af. Hij zegt dat de Belarussen zelf de situatie moeten oplossen, die is ontstaan na de verkiezingen, waarbij Loekasjenko fraudeerde, dus zonder enige inmenging van buitenaf (Poetin bedoelt: het Westen). Ook drukt hij zijn collega op het hart de grondwet te wijzigen, zoals hij heeft beloofd en dat Rusland alle verplichtingen aan zijn kleine westerbuur, inclusief militaire, zal nakomen. Bovendien zegt Poetin Belarus 1,5 miljard dollar aan leningen toe en belooft hij dat het als eerste land het coronavaccin krijgt, dat Rusland heeft ontwikkeld. ,,Ik ben blij u te zien, Aleksandr Grigorjevitsj, van harte welkom’’, zegt de Russische president vriendelijk.

Minutenlange monoloog

Dan begint Loekasjenko opnieuw over de dreiging van de NAVO, waarvan hij al meerdere malen heeft gezegd dat die Belarus (en vervolgens Rusland) wil bezetten. ,,Niemand mag zijn wapens kletteren aan de poort van onze Uniestaat. Er is een NAVO-bataljon neergestreken in Litouwen, 15 kilometer bij ons vandaan. We mogen niet dezelfde fouten maken als in de Grote Patriottische Oorlog’’, zegt de veelgeplaagde president, verwijzend naar de verzoeningspolitiek van Europa en de Sovjet-Unie ten aanzien van Hitler-Duitsland.