Lokale lockdown is ‘adequaat middel’, kijk maar naar Engelse stad Leicester

Afval laten slingeren? Dit nationale park in Thailand stuurt bezoekers hun eigen troep na

17 september Je afval achterlaten na een nachtje kamperen in een natuurgebied? Dat gebeurt niet als het aan het Khao Yai National Park in Thailand ligt. Daar lieten bezoekers afgelopen weekend zo veel troep achter, dat de minister van Milieu er helemaal klaar mee was en zich genoodzaakt voelde de rommel per post terug te sturen naar de vervuilers.