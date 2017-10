Lonely Planet: 'Bommenstad' wordt toeristische topbestemming

Belfast staat weer op 1. Vroeger vanwege het aantal bomaanslagen in Europa of vanwege sektarisch geweld tussen katholieken en protestanten maar nu met een goed verhaal: de Noord-Ierse hoofdstad wordt de vakantiebestemming nummer 1 voor hippe reizigers, volgens Lonely Planet.



Belfast staat vóór Alaska, vóór de Sloveense Alpen en vóór de Zuid-Franse streek Languedoc. Met die keuze van Lonely Planet sprongen de vakantie-experts eigenlijk op een rijdende trein want het toerisme in Belfast en omstreken gedijt dit jaar al uitstekend. Niet vanwege het weer - dat altijd onvoorspelbaar én vochtig blijft - maar omdat er zoveel te vertellen valt en te zien.



Bezoekers van nu worden extra aangetrokken door de diverse decors uit Game of Thrones dat hier deels is gefilmd; door het verhaal van de lokale wondervoetballer George Best; door de Titanic die hier werd gebouwd op de werf van Harland & Wolff en natuurlijk door de ‘Troebelen’, zoals ze in de Britse pers destijds de Noord-Ierse burgeroorlog eufemistisch noemden. Belfast is dan geen Berlijn maar het heeft net zo veel levende geschiedenis met zijn muren en historische plekken die we kenden van de televisiejournaals.

Volledig scherm Een hardloper op de Bregagh Road, een nieuwe publiekstrekker sinds het decor is gebruikt in de succesvolle tv-serie Game of Thrones. © AP

Damascus

Wat een transformatie. Zo aan het begin van de jaren negentig adviseerde ik vrienden wel eens met vakantie naar Noord-Ierland te gaan. Ze keken me meestal aan alsof je nu tegen iemand zegt dat ie eens naar Damascus moet. Want Noord-Ierland, dat was Belfast. En Belfast was een stad van eeuwige haat tussen religies. Er ontploften bommen en het Britse leger hield je aan voor controle of hing permanent met een irritante helikopter boven de stad.

Volledig scherm Een stuk 'vredesmuur' in Belfast. © Reuters

En toch hield ik het vol: Noord-Ierland en Dublin waren de moeite waard. Prachtig natuurschoon, pubs als nergens anders waar Van Morrison klonk alsof ie thuis was. Maar dan moest je wel ergens doorheen. Dat gelukkig nu alweer bijna vergeten maar slapende Noord-Ierse conflict – al weet je het nooit met de gevolgen van Brexit – was een drama. Een heuse burgeroorlog woedde er tussen 1968 en 1998 bij ons om de hoek. 3500 mensen kwamen daarin om en 47,500 raakten gewond. Er werden ‘vredesmuren’ opgetrokken die oranje (protestanten) en groene (katholieke) wijken van elkaar scheidden. Af en toe kon je het geruis van een afgaande bom horen. Geen stad dus voor vakantie met de kinderen.

Reputatie

Het hotel waar we allemaal heengingen was het Europa Hotel dat een bedenkelijke reputatie genoot als het meest beschadigde hotel in Europa. Zo vaak waren de ramen eruit geblazen door een aanslag in de buurt - 36 keer om precies te zijn - dat het de trotse bijnaam droeg: ‘Hardboard Hotel’. Het personeel daar was bijzonder. Tussen de scherven serveerden ze gewoon je koffie alsof er niks aan de hand was. Die Britse flegmatiek duurde tot 1993 toen de katholieke terreurbeweging IRA een echt grote bom liet afgaan en het zwaar beschadigde hotel moest worden verkocht. Voor een prikkie: 4,5 miljoen pond. Inmiddels is het gerestaureerd en heeft het een beroemde Clinton Suite omdat Bill en Hillary – die veel hebben gedaan voor het uiteindelijke vredesakkoord – daar ooit sliepen.

Vuurhaarden

Anno 2018 zijn er diverse Troubles-tours, georganiseerde visites langs de voormalige vuurhaarden. In rust kun je kijken naar de iconische muurschilderingen van vechtersbazen die voor de een vrijheidsstrijders waren en voor de ander terroristen. Of gewoon criminelen want die waren er ook veel, aan beide kanten. Oude gevangenissen en observatieposten van het Britse leger doen het nu prima als attracties. Een voormalig cellencomplex scoorde dit jaar 200.000 bezoekers. Minstens zo goed doet de Titanic het. Het gezonken passagiersschip leeft voort in Belfast. De katholieken dansten destijds toen de trots van de protestantse scheepsbouwers zonk. Daarna maakte Di Caprio het goed in de film. Alles werd vergeven en het toerisme vaart er wel bij. De Britse krant The Guardian meldt een speciaal Titanic-menu in een van de hotels. Negen gangen op replicaborden van het luxe cruiseschip.

Volledig scherm Toerist doet een Di Capriootje bij een tentoonstelling rond de Titanic in Belfast. © ADN Beeldredactie