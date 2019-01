Loodzware tijd voor ouders omgekomen Julen: ‘Dit gaat niet over’

Reddingswerkers vonden in de nacht van vrijdag op zaterdag het levenloze lichaampje van de peuter, die dertien dagen geleden in Spanje in een illegaal geboorde put van 100 meter diep viel. Hij heeft het niet gered, ondanks de vurige hoop van zijn ouders, die anderhalf jaar geleden ook al hun oudste zoontje verloren door een hartinfarct. Tot op het laatste moment hielden ze hoop. Ze werden bijgestaan door een team van psychologen die hen hielpen hun emoties in bedwang te houden. Nu staan ze voor een hele andere uitdaging: het verwerken van het immense verdriet om het verliezen van Julen.



Verwerking, want spreken van erover heen komen is niet aan de orde, legt Riet Fiddelaers-Jaspers uit, rouw- en traumadeskundige van het Expertisecentrum Omgaan met Verlies. ,,Dit blijft altijd aanwezig in hun leven, dat gaat niet over. Ze snapt dat het stel tot op het laatste moment hoopte op een wonder. ,,Als je geen hoop meer hebt, is er niks meer. Dat is echt menselijk en een manier om het vol te kunnen houden. Dat zou denk ik iedereen doen. Misschien wisten ze diep van binnen ook wel dat het eigenlijk niet meer kon, maar lieten ze dat niet toe. Hoe onlogisch dat ook lijkt, ik snap het wel.’’