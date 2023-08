Losgeslagen cruiseschip botst met vrachtschip door storm, ook maandag regen in delen Europa

met VideoEen losgeslagen cruiseschip met duizenden Britse toeristen aan boord is zondag voor het Spaanse Palma de Mallorca tegen een vrachtschip aangevaren. Volgens rederij P&O vielen daarbij enkele lichtgewonden. Hoewel de storm in Mallorca is gaan liggen, krijgt

Het cruiseschip Britannia lag in de haven van Palma op het eiland Mallorca aangemeerd, maar raakte door sterke wind losgeslagen. Daarop kwam het in aanvaring met een nabij gelegen vrachtschip. De Britannia zou schade aan de romp hebben opgelopen, zo laten ooggetuigen weten aan The Guardian en BBC, maar de schade zou volgens de kapitein niet structureel zijn. Toch blijft het schip minstens tot maandag in Palma voor een technisch onderzoek.

Volgens de getuigenissen in Britse media brak aan boord van de Britannia paniek uit. Ligbedden rolden over het dek, een tentdoek vloog door de lucht en de regen kwam met bakken uit de hemel. Beelden van passagiers tonen dat het schip bijna tegen de rotsen van golfbrekers in de haven aan dreef. ,,Het leek wel een papieren bootje dat op de golven dobberde’’, aldus een passagier. Een aantal lichtgewonde passagiers moest aan boord worden verzorgd.

Cruiseschip

Het cruiseschip Britannia, dat in 2015 in gebruik werd genomen, is 330 meter lang en weegt 143.000 ton, aldus de website van het bedrijf. Het heeft 13 gastendekken en een capaciteit van 3.647 gasten en 1.350 bemanningsleden.

Met een capaciteit van zo’n 5000 passagiers en bemanningsleden, vertrok het schip op 18 augustus uit het Britse Southampton voor een reis langs Cádiz, Ibiza en Mallorca. De Britannia wordt terugverwacht op 1 september.

Storm

Op Mallorca stormde het zondag flink met windvlagen tot 120 kilometer per uur en stortregen. Inmiddels is de rust teruggekeerd, maar wordt de schade nu duidelijk zichtbaar. Door de harde wind vielen zondag bomen op auto's en vlogen terrasstoelen, steigers en palmbomen in het rond.

Een zwangere vrouw raakte lichtgewond toen een reclamebord op haar viel, dat schrijft de Spaanse krant La Ultima Hora. En op een van de stranden van het eiland werden twee kinderen door de wind meegesleurd om vervolgens op de rotsen te belanden.

Europa

Behalve in Mallorca hebben ook andere landen te maken met storm en regen. Zo waarschuwde weerman Gerrit Hiemstra Nederlandse vakantiegangers zondag voor het noodweer dat dreigt in de Alpen. In Zwitserland viel er afgelopen weekend lokaal zo’n 350 mm regen.

Meteorologen waarschuwen dat er overstromingen en modderstromen dreigen door de aanhoudende regen in Zuid-Duitsland, Zwitserland en het westelijke deel van Oostenrijk. Ook het zuiden van Frankrijk en Noord-Italië krijgen ervan langs.

Volledig scherm Mallorca werd zondag getroffen door een stevige wind tot 120 kilometer per uur en stortregen. © ANP / EPA

Volledig scherm Het cruiseschip Britannia lag in de haven van Palma op het eiland Mallorca aangemeerd, maar raakte door sterke wind losgeslagen. © Videostill