Losgeslagen cruiseschip met duizenden Britse toeristen botst met vrachtschip door stormweer Mallorca

update Weerman Gerrit Hiemstra waarschuwt toeristen voor extreem noodweer Alpen: ‘Dit kan levens kosten’

Weerman Gerrit Hiemstra waarschuwt Nederlandse vakantiegangers voor het noodweer dat dreigt in de Alpen. Wie in de omgeving is kan het beste blijven waar hij zit en moet er vooral niet op uit trekken. Ook nu regent het op veel plaatsen in het berggebied al hevig.