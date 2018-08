Lovely (22) ging naar ziekenhuis voor nierstenen, maar kwam thuis met baby

Het nieuwe studiejaar stond voor de deur. Studente Lovely Dewolf (22) uit Kortrijk was dus klaar om weer te beginnen aan de Hogeschool. De voorbije maanden zei ze ook geen 'nee' tegen een studentenfeestje: het bier vloeide rijkelijk, maar plots was er begin augustus die vervelende pijn in de onderrug.



De huisarts schreef haar pijnstillers voor, maar de pijn verergerde. Ze barstte zowat in tranen uit. ,,De huisarts zei dat ik meteen naar het ziekenhuis moest. Die nierstenen moesten er onmiddellijk uit."



In het ziekenhuis namen ze geen risico, ze kreeg meteen een aantal controles: ,,Plots kwamen de doktoren mij vertellen dat ik zwanger was! Ik dacht: help, wat een slechte timing. We hebben nog geen huis, ik studeer nog en we hebben maar 6 à 7 maanden tijd om alles te regelen. Maar het bleek dat ik niet pas zwanger was, ik was al aan het bevallen. Nog eens een half uur later was Maité daar."