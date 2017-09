Luchthaven Frankfurt tijdelijk ontruimd na bomdreiging

De 37-jarige man werd opgepakt. Na anderhalf uur werd het ontruimde deel van Terminal 1 en de verbinding tussen het treinstation en het vliegveld weer vrijgegeven. Reizigers zijn volgens de politie niet in gevaar geweest.



In de bagage van de man werden computeronderdelen en een kleine gasfles gevonden. Hij was al bekend in de politie. De man was in verleden al betrokken bij soortgelijke incidenten en is nu naar een psychiatrisch ziekenhuis overgebracht.