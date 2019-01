Luxeleven kleinzoon van Fidel Castro valt slecht bij Cubanen

De foto’s, die maanden geleden zijn gepubliceerd, leidden al tot een stroom van reacties op sociale media nadat ze door verschillende kranten uit Florida waren gepubliceerd. In de staat woont nog altijd een grote Cubaanse gemeenschap. Voor veel Cubanen is het nemen van vakantie, en zeker reizen naar het buitenland, nog altijd geen optie. Het gemiddelde maandsalaris bedraagt er niet meer dan 26 euro per maand.



Het is niet de eerste keer dat er foto’s verspreid worden van het vermeende luxeleven van een nazaat van Fidel Castro. In 2015 publiceerde het Turkse tijdschrift Gala foto’s van Antonio’s vakantie in het Turkse Bodrum. Hij zou toen vijf suites in het duurste hotel van de badplaats gehuurd hebben, goed voor 1.000 euro per nacht. Het tijdschrift meldde dat hij met een jacht uit het Griekse Mykonos naar Bodrum had gevaren. Er was ook een ruzie ontstaan tussen Castro’s bewakers en Turkse fotografen.