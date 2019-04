Macron wil Notre-Dame binnen vijf jaar herbouwen

De beroemde kathedraal raakte gisteravond zwaar beschadigd door een uitslaande brand. Het hele dak werd verwoest en een spits stortte in.



In zijn toespraak om 20.00 uur riep Macron de Fransen op zich na deze ramp te verenigen en samen de Notre-Dame opnieuw op te bouwen, zoals altijd is gebeurd als gebouwen sneuvelden bij oorlogen en incidenten. ,,Wij zijn een volk van bouwers”, aldus Macron.



De president zei ook dat de kathedraal ,,binnen de vijf jaar” herbouwd zal worden en ,,nog mooier dan vroeger zal zijn” als het historische gebouw volledig is hersteld. Die periode van vijf jaar lijkt niet helemaal toevallig gekozen: de Olympische Spelen van Parijs worden gehouden in 2024.



Macron zei dat de dramatische vuurzee het beste heeft boven gebracht in een land dat werd verscheurd door verdeeldheid. ,,Wat we gisteravond zagen in Parijs was ons vermogen in beweging te komen en ons te verenigen om te zegevieren’'. Hij prees de brandweerlieden, ,,de helden die gedurende vijftien uur de vlammen hebben bestreden’'.