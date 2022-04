Macron wint eerste verkiezingsronde met 27,85 procent van stemmen

Van de twaalf kandidaten kreeg centrum-kandidaat Macron de meeste stemmen: met alle stemmen geteld komt hij uit op 27,85 procent. De extreemrechtse Le Pen volgt daar vlak achter met 23,15 procent. Over twee weken is de beslissende stemronde en staan alleen nog Macron (44) en Le Pen (53) tegenover elkaar. De winnaar die dag wordt de komende vijf jaar de nieuwe president van Frankrijk. Volgens veel peilingen kan die tweestrijd behoorlijk spannend worden.

De linkse kandidaat Jean-Luc Mélenchon is met 21,95 procent van de stemmen op de derde plek geëindigd. Kiezers konden zondag kiezen uit twaalf kandidaten, bij de tweede ronde op 24 februari gaat het tussen de twee politici met de meeste stemmen in de eerste ronde. Dat zijn net als in 2017 weer Macron en Le Pen.

Bij de eerste ronde van de verkiezingen kwam 73,69 procent van de Franse kiesgerechtigden opdagen. De definitieve verkiezingsuitslag wordt uiterlijk woensdag meegedeeld door de Franse constitutionele raad.

Deskundigen zeggen dat Le Pen dan meer kans dan ooit maakt om te winnen. De afgelopen weken liep de spanning in de verkiezingscampagne al flink op. President Macron stond half maart in de peilingen nog op 30 procent van de stemmen. Dat was vooral ‘dankzij’ de oorlog in Oekraïne: de Fransen voelden zich onveilig en schaarden zich achter hun president. Maar sindsdien daalde zijn populariteit elke dag een beetje verder.

Demonstranten in Lyon dringen overheidsgebouw binnen In Lyon gingen zo'n honderd mensen de straat op om te demonstreren tegen de winnaars. Ze schoten vuurwerk af op de politie, vernielden straatmeubilair en drongen zelfs het stadhuis van het 1e arrondissement binnen, meldt de Franse zender BFMTV. ,,Geen Macron, geen Le Pen'', scandeerden ze. Zo'n tien demonstranten wisten door de toegangsdeur van het stadhuis te breken, waarna zij ruiten kapotsloegen en er met enkele meubelstukken vandoor gingen. Ook in de stad Rennes gingen mensen zondagavond de straat op om te demonstreren.

Populariteit Le Pen in de lift

Marine Le Pen van Rassemblement National - het voormalige Front National - stond half maart op slechts 16 procent. Haar populariteit is sindsdien echter alleen maar gestegen. Dat komt vooral doordat de Fransen te maken kregen met de gevolgen van de oorlog: stijgende prijzen. Le Pen heeft zich opgeworpen als de presidentskandidaat die de koopkracht zal herstellen. Ze belooft miljarden om belastingen te verlagen en inkomens te verhogen.

De beslissende tweede ronde tussen Macron en Le Pen op zondag 24 april lijkt in theorie precies op de tweede ronde van de vórige verkiezingen, in 2017. Ook toen waren Macron en Le Pen de kandidaten. Macron won, veel Fransen vonden Le Pen te extreem. Ze bepleit een heel streng migratiebeleid en wilde uit de Europese Unie stappen. Zo’n 43 procent van de mensen die bij de tweede ronde in 2017 op Macron stemden, deden dat vooral om te voorkómen dat Le Pen president werd.

Minder radicaal

Dat scenario zal zich nu waarschijnlijk niet herhalen, zeggen onderzoekers. De aanhang van Le Pen is groter geworden. Fransen vinden haar minder radicaal, hoewel haar ideeën over migratie en islam nauwelijks zijn veranderd. Bovendien zouden veel van de mensen die gisteren op de extreemrechtse Éric Zemmour stemden (zo’n 7 procent), over twee weken op Le Pen willen stemmen.

Gisteren lieten aanhangers van Zemmour al weten dat de kandidaat zijn aanhang zou oproepen om straks op Le Pen te stemmen. De socialistische kandidate Anne Hidalgo (die 2 procent van de stemmen kreeg) riep haar kiezers juist op om Macron te stemmen.

Opkomst laag

Maar Macron kan het de tweede ronde nog benauwd krijgen. Linkse kiezers zouden helemaal niet, zoals in 2017, van plan zijn om straks op Macron te stemmen, om op die manier Le Pen tegen te houden. Veel linkse Fransen zijn zwaar teleurgesteld in het ‘liberale’ beleid van Macron de afgelopen vijf jaar. De verwachting is dat zij bij de tweede ronde massaal thuis blijven en niet stemmen.

De opkomst zal daarmee een belangrijke rol spelen. Gisteren ging volgens prognoses iets meer dan 73 procent van de Fransen stemmen: de laagste opkomst in twintig jaar.

Navo

Macron pleit in zijn verkiezingsprogramma vooral voor economische groei en het creëren van banen. Le Pen valt vooral op door haar radicale plannen tegen migratie. Ze wil mensen met de Franse nationaliteit voorrang geven bij huisvesting, op de arbeidsmarkt en bij het toekennen van uitkeringen. Asiel aanvragen mag niet meer in Frankrijk zelf: dat moet de vluchteling doen in eigen land of een buurland.

Marine Le Pen wil Frankrijk terugtrekken uit de militaire leiding van de Navo. Dat ligt gevoelig door de oorlog in Oekraïne. Ze wil ook dat Parijs minder geld betaalt aan de Europese Unie, ze wil weer grenscontroles invoeren en Franse wetten boven Europese wetten stellen.

