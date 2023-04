Mad Magazine-cartoonist Al Jaffee op 102-jarige leeftijd overleden

Mad startte in 1952. Jaffee - die in 1921 in Atlanta werd geboren, een deel van zijn jeugd doorbracht in Litouwen en in 1933 terugkeerde naar de VS - begon drie jaar later al voor het tijdschrift te werken. Hij ging pas in 2020, op 99-jarige leeftijd, met pensioen. Hij was daarmee volgens website Variety wereldrecordhouder: niemand was ooit langer cartoonist. Toch bleef Jaffee altijd freelancer. Hij was nooit in vaste dienst bij Mad.