De minister uit de regering-Trump doet zaken met het Russische bedrijf Sibur. En een van de eigenaren van dat bedrijf is de schoonzoon van president Poetin, meldt het onderzoek, dat is uitgevoerd door media in liefst 67 landen en is gebaseerd op 13 miljoen gelekte bestanden. Ross deed de meeste van zijn investeringen af toen hij begin dit jaar minister werd in de Trump-regering, maar uitgerekend deze niet. De onthulling is pijnlijk, omdat juist op dit moment onderzoek loopt naar banden tussen de omgeving van Trump en de Russische regering. Ross is als minister verantwoordelijk voor de handelsbetrekkingen met Rusland.



Ook andere grote namen komen voorbij in de Paradise Papers. Zo zou de Britse koningin Elizabeth II een deel van haar privévermogen hebben geïnvesteerd in een fonds op de Kaaimaneilanden. En dat fonds belegt weer in een controversieel Brits bedrijf, Brighthouse, dat consumenten wurgkredieten oplegt. Een woordvoerder van Buckingham Palace bevestigt de investering, maar stelt dat de koningin niet zou hebben geweten van de banden met Brighthouse.



Van een aantal andere grote beroemdheden wordt ook onthuld dat ze geld wegsluizen via belastingparadijzen. Madonna investeert volgens de Paradise Papers via zo'n belastingparadijs in medische apparatuur, Bono zou aandelen hebben in een onderneming die in verband is gebracht met belastingontduiking. Bono zegt in een reactie dat hij slechts 'passief aandeelhouder' was, Madonna heeft niet gereageerd op vragen van de onderzoekers.