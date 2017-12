Maduro laat 36 activisten vrij omdat het kerst is

Vracht­wa­gen­chauf­feur verliest macht over stuur en racet over kruising

12:24 Angstige momenten deze week voor automobilisten in het Thaise Chiang Mai. Een vrachtwagenchauffeur verloor bij een drukke kruising de macht over het stuur, en knalde met ruim 90 kilometer per uur tegen een verkeerslicht aan. Wonder boven wonder was er slechts één vrouw gewond, die met lichte verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht.