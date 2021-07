Malta weigert als eerste EU-land toeristen die niet volledig gevaccineerd zijn

Coronavirus LIVE | Rutte roept op huisfeest­jes klein te houden, Low­lands-directeur 'laaiend' op kabinet

20:14 De Delta-variant van het coronavirus grijpt zoveel sneller om zich heen dan verwacht, dat ‘bijsturen‘ echt nodig is om erger te voorkomen. Demissionair premier Mark Rutte noemt dat ‘niet leuk, maar noodzakelijk‘ en spreekt van ‘voortschrijdend inzicht‘. De suggestie dat het kabinet dit over zichzelf heeft afgeroepen door te snel te veel maatregelen los te laten, wuift hij weg. Ook zorgminister Hugo de Jonge houdt staande dat de keuze om eind juni de meeste coronamaatregelen te laten varen, op dat moment ‘logisch en verantwoord‘ was. Het laatste nieuws rond het coronavirus lees je in ons liveblog.