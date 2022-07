Man aangeklaagd voor verkrachting van 10-jarig meisje dat naar andere staat moest voor abortus

Een 27-jarige man uit de Amerikaanse staat Ohio wordt beschuldigd van het verkrachten van een 10-jarig meisje dat naar de naburige staat Indiana moest reizen voor een abortus. Na het schrappen van het landelijke recht op abortus was het in haar thuisstaat niet meer mogelijk om de zwangerschap af te breken.

Gerson Fuentes werd dinsdag gearresteerd en verscheen gisteren in de rechtbank van Franklin County, Ohio. Een onderzoeker van de politie verklaarde tijdens de hoorzitting dat Fuentes had bekend dat hij het meisje minstens twee keer had verkracht.

De zaak kreeg eerder deze maand veel aandacht omdat het 10-jarige slachtoffer naar Indiana moest reizen om de zwangerschap af te breken. Ze was namelijk al langer dan zes weken zwanger en in haar thuisstaat Ohio is het na die termijn niet meer mogelijk om de zwangerschap af te breken.

Na bijna 50 jaar kwam er vorige maand in de Verenigde Staten een einde aan het grondwettelijke recht op abortus. Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de belangrijke uitspraak in de zaak Roe vs Wade verworpen. Door die zaak uit 1973 kregen vrouwen in heel de Verenigde Staten het recht op abortus. Dat het Hooggerechtshof die uitspraak onlangs nietig heeft verklaard, betekent dat vrouwen niet meer grondwettelijk het recht hebben om een abortus uit te laten voeren. Abortus is na deze uitspraak illegaal geworden in meerdere staten.

Vanwege het risico dat Fuentes zou kunnen vluchten of het meisje verder in gevaar zou kunnen brengen, heeft de rechter hem in hechtenis genomen en een borgsom van 2 miljoen dollar vastgesteld. Als hij uiteindelijk wordt veroordeeld, riskeert hij een levenslange celstraf.