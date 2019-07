Man begraaft hond levend op strand, beestje net op tijd gered

PAWS of Hawaii deed ook een oproep om geld te doneren voor de verzorging van het dier, dat de naam Leialoha kreeg. Een dag later was er al meer dan 1500 dollar ingezameld, omgerekend zo’n 1400 euro. Dat zal in de eerste plaats gebruikt worden voor de viervoeter, het eventuele overschot gaat naar de verzorging van andere dieren in het asiel die hulp nodig hebben.



Er meldde zich ook al snel een gezin dat de hond een nieuw thuis wilde geven. Amanda las het verhaal van Leialoha op Facebook. ‘Het brak mijn hart en ik wist meteen dat ze ons nodig had’, schreef het nieuwe baasje op Facebook. ‘Ze is sinds dinsdag al enorm vooruitgegaan. Aanvankelijk wilde ze alleen haar bench uit om naar het toilet te gaan. Maar gisteravond kwam ze ook kijken toen we vrienden te gast hadden, om te kijken wat we aan het eten waren. Ze heeft nog een lange weg te gaan, maar het ergste is voorbij.’