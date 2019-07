Man bekent dat hij met wolfmasker op meisje (11) verkrachtte

Volgens de advocaat van de verdachte heeft hij de bekentenis ingeleverd om het meisje een intensieve ondervraging te besparen.



De man zou vorige maand het kind de bosjes in hebben gesleurd. Daar rukte hij haar de kleren van het lijf en misbruikte hij haar. Toen het kind na de verkrachting compleet overstuur thuiskwam en het verhaal vertelde, waarschuwde haar moeder de politie.



Die kwam de verdachte op het spoor nadat dna dat op het meisje werd aangetroffen door een databank was gehaald. Ook waren er videobeelden beschikbaar waarop te zien is hoe de man het meisje achtervolgt op een station.



De verdachte is eerder veroordeeld voor onder meer kindermisbruik. De politie twijfelde niet aan het verhaal van het kind omdat er twee ooggetuigen waren die konden bevestigen dat het meisje werd meegesleurd.



Rechercheurs vonden het wolfsmasker vorige week in een afvalcontainer in de buurt van het woonhuis van de man. Die verblijft momenteel in een gesloten afdeling van een psychiatrische kliniek.