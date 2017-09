Man blaast huis op om moord op vrouw te maskeren

De 59-jarige Steven Pirus wordt moord, brandstichting en het in gevaar brengen van de openbare veiligheid ten laste gelegd. In de asresten werd het stoffelijk overschot van zijn 50-jarige vrouw aangetroffen. Volgens de politie is de vrouw weken of mogelijk al maanden geleden met een vuurwapen om het leven gebracht.

Wat het motief voor zijn daad is, is niet bekend. Het koppel was al ruim 20 jaar getrouwd en had geen kinderen, zo meldt de Wisconsin State Journal. 'Het kunnen financiële problemen geweest zijn, of huwelijksproblemen, we sluiten niks uit, aldus de politie.