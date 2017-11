Man die Amerikaanse senator aanviel, blijkt zijn eigen buurman te zijn

Boucher is geweldpleging met lichamelijk letsel tot gevolg ten laste gelegd. Hij viel Paul aan die, op diens privéterrein in een afgeschermde woongemeenschap, het gras aan het maaien was. Boucher werkte de senator van achteraf tegen de grond. Paul bedankt het publiek voor het medeleven dat hij en zijn vrouw mochten ontvangen na de aanval. ,,We stellen de overweldigende steun na de onfortuinlijke gebeurtenis enorm op prijs'', zegt de politicus tegen televisiestation WAVE-TV. ,,Iedereen bedankt voor jullie gedachten en gebeden.''

Ernstiger dan gedacht

De verwondingen van de senator blijken ernstiger dan aanvankelijk werd gedacht. Paul heeft vijf ribben gebroken en daardoor ook beschadigingen aan zijn longen opgelopen. ,,Het duurt mogelijk maanden voordat de verwondingen helemaal zijn geheeld'', vertelde Pauls stafchef Doug Stafford tegen The Washington Post.



Waarom Boucher het gemunt had op de senator, is nog altijd onduidelijk. De verdachte is net als Paul – die nog altijd praktiserend oogarts is – iemand die werkzaam is in de medische sector. Boucher werkte onder meer als anesthesist in een ziekenhuis.