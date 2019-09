Man die steenrijke vader doodschoot om verlaging zakgeld krijgt dertig jaar cel

In New York is Thomas Gilbert Jr. veroordeeld tot dertig jaar gevangenisstraf voor het doodschieten van zijn vader in januari 2015. De zeer vermogende Gilbert Sr. had ermee gedreigd de maandelijkse toelage van zijn zoon met honderd dollar te verminderen. De moeder van Thomas Jr., tevens de echtgenote van het slachtoffer, had bij de rechter om een zo laag mogelijke straf gesmeekt.

,,We waren ooit een zeer gelukkige familie en willen dat opnieuw zijn. Ik wil dat Tommy een zo licht mogelijk vonnis krijgt’’, vroeg Shelley Gilbert aan de rechter. De vrouw was opgeroepen om tegen haar zoon te getuigen, maar probeerde haar zoon toch te verdedigen. ,,Ik hoop dat u hem een kans geeft en hem hoop geeft voor zijn toekomst, niet alleen voor hem zelf, maar ook voor ons. Ik weet zeker dat wanneer mijn echtgenoot vanuit de hemel nog zou kunnen spreken, hij hetzelfde zou zeggen.’’

Haar pleidooi mocht niet baten: de jury veroordeelde de 35-jarige man tot dertig jaar cel, zo schrijft de New York Times. ,,Het laatste wat Thomas Gilbert ooit zag was zijn eigen zoon die een pistool tegen zijn hoofd drukte en de trekker overhaalde’’, klonk het onverbiddelijk in de rechtbank. ,,Dit was een berekenende, ijskoude moord.’’

Thomas Gilbert Senior in november 2014.

Schizofreen

Gilberts moeder hield echter vol dat haar zoon schizofreen is en dat ze wenste dat ‘de rechter en iedereen in de rechtszaal’ de man voor zijn ziekte had gekend. ,,Ik vraag jullie dringend dat hij wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, dicht bij huis, zodat we hem regelmatig kunnen opzoeken’’, smeekte de moeder. ,,De bezoeken werken therapeutisch voor hem en zijn essentieel om wat over is van onze familie (de vrouw heeft ook nog een dochter, red.) bij elkaar te houden.’’

De vrouw zei dat als ze haar zoon vijftien jaar geleden al had kunnen laten opnemen – wat meermaals geprobeerd en mislukt is – haar echtgenoot nog in leven zou zijn. ,,De staat New York en haar gebrek aan adequate behandeling voor de mentaal zeer zieken heeft deze pijn die we al zeer lang moeten ondergaan, veroorzaakt’’, pleitte de moeder. ,,Als mijn schizofrene zoon naar een gevangenis ergens in de staat moet gaan waar we hem niet frequent kunnen bezoeken, dan komt dat nog bovenop het trauma dat zijn zus en ik nu al moeten doorstaan.’’

De rechter gaf Shelley Gilbert gelijk dat haar zoon geestelijk niet in orde is, maar weigerde te geloven dat hij ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van de moord. ,,U wist wat u deed op het moment dat u de misdaad pleegde en uw vader vermoordde. U was toen niet gek en nu ook niet.’’

Thomas Gilbert Jr. zelf sprak in de derde persoon over zichzelf in de rechtbank. ,,De gedaagde heeft geen strafblad, sterke familiebanden en vertoonde goed gedrag tijdens zijn opsluiting. De gedaagde heeft spijt van zijn daden’’, klonk het houterig.

Opgegroeid in weelde

Thomas Gilbert Jr. groeide op in weelde, ging naar de beste scholen en bracht de zomers door in de Hampton’s, waar veel rijke Amerikanen een huis hebben. Hij studeerde aan de befaamde Princeton University en reisde de wereld over – allemaal op kosten van zijn ouders. De man had alles, behalve een baan: hij leefde van het geld van zijn ouders. Toen die zijn toelage begonnen te verminderen om zo hun zoon te stimuleren financieel op eigen benen te gaan staan, viel dat niet in goede aarde bij Gilbert Jr.

Op de dag dat zijn vader aankondigde zijn toelage met nog eens honderd dollar terug te brengen naar 200 dollar, schoot hij hem dood, nadat hij zijn moeder gevraagd had even een broodje te gaan halen voor hem. Zodra zij het pand verlaten had, schoot hij zijn vader neer, legde het moordwapen in diens hand om het op zelfdoding te laten lijken en verliet het huis.