Man die Vlaamse ex-burgemeester doodde viel al jaren vrouwen lastig: ‘Hij accepteerde geen nee’

Belgisch jongetje (4) verdronken nadat hij alleen achter­bleef bij zwembad in Alicante

6 augustus Een 4-jarige kleuter met de Belgische nationaliteit is gisteren verdronken in de Spaanse badplaats Alicante. Volgens lokale media was de jongen alleen achtergebleven aan het zwembad tijdens een bezoek aan familie. Even later lag hij roerloos in het water. Hulpdiensten probeerden hem tevergeefs veertig minuten lang te reanimeren.