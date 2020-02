Man die vorig jaar inreed op carnavalsstoet België dreigt: ‘Nu ga ik het met een bus doen’

VIDEO Braziliaan­se senator neergescho­ten terwijl hij inrijdt op politiede­mon­stra­tie

11:59 Een Braziliaanse senator is gisteren in de Braziliaanse stad Sobral neergeschoten toen hij probeerde te interfereren in een politiestaking. Op beelden is te zien hoe senator Sen Cid Gomes in een graafmachine een blokkade omver probeert te rijden. Terwijl hij dit doet wordt er meerdere keren op hem geschoten.