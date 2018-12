Man die zwangere vrouw en twee dochters vermoordde bedolven onder liefdesbrieven in cel

Chris Watts (33) – de Amerikaanse man uit Colorado die vorige maand levenslang kreeg voor de moord op zijn zwangere vrouw Shanann (34) en zijn twee dochters Bella (4) en Celeste (3) – is tijdens zijn proces overladen met liefdesbrieven van vrouwelijke bewonderaars. Tientallen van die brieven zijn vrijgegeven door de openbare aanklager in de zaak.

Dat is het gevolg van de Freedom of Information Act. De brieven zaten tussen duizenden pagina’s documenten die met de zaak te maken hadden; van foto’s van de plaats delict tot interviews met getuigen en de zoekgeschiedenis van Watts enkele uren na de moord (onder meer liedteksten van Metallica en kortingsbonnen voor een vakantie).

Ook bleek uit de vrijgegeven papieren dat Watts vlak na de moord zijn dochters bij hun school uitschreef en met een makelaar contact opnam over de verkoop van het huis waarin het gezin samen had gewoond.

‘Geweldige kerel’

,,In mijn hart weet ik dat je een geweldige kerel bent. Als je me terug schrijft, zou je van mij het gelukkigste meisje ter wereld maken”, schrijft een zekere Candace (39). Tatiana (29) stuurt Watts een foto van zichzelf in bikini: ,,Ik weet dat ik een onbekende ben, maar ik geef om jou en je situatie. Is er iets wat je nodig hebt? Kan ik je iets opsturen? Een boek misschien?”, vraagt ze. En een vrouw met de naam Kim bekent: ,,Ik hoop dat ik je dagen een beetje kan opvrolijken.”



Volgens psychologe Judy Ho is dat niet uitzonderlijk. Volgens haar hebben zelfs seriemoordenaars groupies die hen schrijven, bezoeken en zelfs ten huwelijk vragen. ,,Die vrouwen creëren een fantasiewereld voor zichzelf en hun ‘relatie’ met die mannen achter de tralies zijn daar een onderdeel van”, zegt ze in een interview met Inside Edition. ,,Vrouwen worden soms aangetrokken door ‘bad boys’ omdat ze geloven dat ze die mannen kunnen ‘bekeren’. Dat draagt bij tot hun gevoel van eigenwaarde. Iets wat ze vaak niet echt hebben.”

De tekst gaat verder onder de foto...

Volledig scherm Chris en Shanann Watts. © Facebook

Watts is bij lange na niet de enige bekende moordenaar die fanmail krijgt in de cel. Nikolas Cruz (19) bijvoorbeeld, die op 14 februari van dit jaar binnenviel op zijn vroegere middelbare school in Parkland, Florida en er 17 leerlingen en leerkrachten doodschoot. En ook Dzhokhar Tsarnaev, de man die de bomaanslag pleegde tijdens de marathon van Boston in 2013. Die eiste 4 levens. Tsarnaev werd afgelopen zomer ter dood veroordeeld voor die misdaad.

Maar ook seriemoordenaar Ted Bundy, John Wayne Gacy – die veroordeeld werd voor de moord op 33 jongens en mannen – en sekteleider Charles Manson kregen flink wat fanmail. Manson was zelfs verloofd met een vrouw die hem was beginnen te schrijven toen ze nog een tiener was.

Volledig scherm Nikolas Cruz. © REUTERS