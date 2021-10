Man doodt zeker vier mensen met pijl en boog in Noorwegen, terroristische aanslag niet uitgesloten

updateZeker vier mensen zijn in Noorwegen gedood door een man met pijl en boog. Anderen zijn gewond geraakt door de aanval, die woensdag plaatsvond in het Noorse Kongsberg, 85 kilometer ten westen van de hoofdstad Oslo. Hoeveel slachtoffers er precies zijn, is nog niet duidelijk. De politie wil daarover nog niets kwijt.

De verdachte is gearresteerd en nog niet verhoord; de gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt of het om een ​​terroristische aanslag gaat, liet politiechef Øyvind Aas woensdagavond tijdens een persconferentie weten.

De Noorse krant Dagbladet meldt dat de politie momenteel niet op zoek is naar meer mensen. De man zou alleen hebben gehandeld, zegt Aas: ,,Op basis van de informatie die we hebben, zit hier één persoon achter.” Volgens de politiechef gaat het om aanvallen die verspreid over een groter gebied zijn gepleegd, niet op één plek. Delen daarvan vonden plaats bij een Coop-supermarkt, bevestigt het bedrijf zelf.

Politieactie

De eerste meldingen kwam woensdagavond om 18.13 bij de politie binnen. Die liet rond 18.28 uur weten dat er een actie plaatsvond in het centrum van Kongsberg, en vroeg mensen in de omgeving binnen te blijven.

Een getuige zag hoe de politie in de straat Hyttegata achter de dader aanrende, en op hem schoot, meldt de krant Laagendalsposten. De getuige zag ook een vrouw gewond op de kruising liggen en om hulp roepen. Ook zij werd geraakt. Sommige slachtoffers zijn zwaargewond. De krant schrijft dat een groot gebied aan de westkant in Kongsberg en bij de Nybrua-brug is geëvacueerd en afgezet. Daarnaast heeft een politie-inval plaatsgevonden op een adres aan de Hyttegata.

Opvang en crisispersoneel

Burgemeester Kari Anne Sand zei dat de gemeente zich heeft ingezet om de getroffenen te kunnen opvangen. Zowel het ziekenhuis als de spoedeisende hulp staan ​​stand-by. De politie in Kongsberg wordt naar aanleiding van het incident tijdelijk bewapend, zo staat in een persbericht. Doorgaans dragen Noorse agenten geen (vuur)wapens.

Ongeveer 70 kilometer ten noordoosten van de getroffen stad ligt het eiland Utoya, waar ruim tien jaar geleden de rechtse terrorist Anders Behring Breivik 69 mensen, voornamelijk tieners en jonge volwassenen, doodschoot. Kort daarvoor had hij in Oslo een bom laten ontploffen, waarbij acht mensen om het leven kwamen. Dat geldt als de tot nu toe zwaarste terroristische aanslag in het land.

