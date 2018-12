Man en vrouw trouwen enkele uren na ontmoeting: ‘We nemen onze relatie zeer serieus’

Op tweede kerstdag zijn een man en een vrouw die elkaar nauwelijks kenden en elkaar pas enkele uren eerder voor het eerst in het echt zagen, met elkaar in het huwelijk getreden.

De in Engeland woonachtige Nieuw-Zeelander Sarah Elliott ‘matchte’ op 15 december via een dating app met de Brit Paul Edwards. Op 22 december spraken ze elkaar voor het eerst telefonisch, na enkele dagen alleen berichtjes te hebben uitgewisseld. Op 23 december besloot het paar te gaan trouwen, wat ze op 25 december ook deden in Las Vegas.

De twee ontmoetten elkaar voor het eerst ín trouwkleding op kerstavond op de luchthaven van Gatwick in Londen, waar ze het vliegtuig naar Las Vegas pakten om er te trouwen en hun huwelijksreis ook meteen te vieren.

,,Normaal is mijn leven altijd heel georganiseerd en ‘logisch’”, vertelt Sarah, die in Kent als nanny werkt. ,,Maar alle regels zijn nu even overboord gegooid. Er was onmiddellijk een klik tussen ons, een verbinding die niet te ontkennen viel. Paul voelt nu al aan als mijn beste vriend”, zegt de vrouw, die vastbesloten is om het huwelijk te doen slagen. ,,We weten dat we voor uitdagingen zullen komen te staan en we bekijken ons huwelijk niet door een roze bril. We hebben de wil om er samen uit te komen als er problemen zijn.”

Openheid en communicatie

Haar partner Paul Edwards, die in de tv-wereld werkt, denkt er hetzelfde over. ,,Het is enorm vreemd. Als je me tien dagen geleden gezegd had dat ik iemand zou ontmoeten met wie ik meteen naar Las Vegas zou gaan om te trouwen, zou ik je voor gek verklaard hebben", aldus de kersverse bruidegom.

,,Onze gesprekken gingen al meteen de diepte in: we hadden het over het leven, over het huwelijk en wat we in de toekomst wilden. We zijn allebei al een keer getrouwd geweest en wilden niet dat onze eerdere ervaringen onze toekomst bepaalden. Met elke eerdere relatie miste ik altijd openheid en communicatie. Nu, met Sarah is dat niet zo. Ook denk ik: wat heb ik nu eigenlijk echt te verliezen?”