Man gedood bij inval FBI wegens bedreiging Biden, Harris en anderen

De FBI heeft woensdagochtend lokale tijd in de Amerikaanse staat Utah een man doodgeschoten die president Joe Biden op sociale media had bedreigd en die al maanden in de gaten werd gehouden, meldt de federale veiligheidsdienst. Dat gebeurde een paar uur voor een gepland bezoek van Biden aan de staat in het westen van de VS.

FBI-agenten schoten de man dood tijdens een huiszoeking in de stad Provo. Het is niet duidelijk of hij gewapend was. Craig Robertson, een zeventiger die zich als aanhanger van ex-president Donald Trump bestempelde, postte volgens de aanklacht in september een oproep tot moord op Biden en Harris. ‘Nu is het tijd voor een of twee presidentiële moorden. Eerst Joe dan Kamala!!!’ luide het in een van de berichten. In een ander bericht dat de verdachte volgens de aanklacht enkele dagen geleden publiceerde, schreef hij: ‘Ik hoor dat Biden naar Utah komt. Ik ben mijn M24-geweer al aan het afstoffen. Welkom, oppernar!’

Robertson had volgens de aanklacht talloze foto’s van vuurwapens gepubliceerd. Hij bedreigde ook vicepresident Kamala Harris, justitieminister Merrick Garland en districtsadvocaat Alvin Bragg die toezicht hield op het onderzoek dat leidde tot een aanklacht tegen Donald Trump in New York wegens het betalen van 130.000 dollar zwijggeld aan pornoster Stormy Daniels. In een bericht dat bij de aanklacht was gevoegd, zei de verdachte dat hij op weg was naar New York om ‘mijn droom te vervullen om Bragg uit te roeien’.

Uit het document blijkt dat de verdachte op drie punten werd aangeklaagd: interstatelijke bedreigingen, bedreigingen tegen de president en het beïnvloeden, belemmeren en vergelden van federale wetshandhavers door middel van bedreiging.

Arrestatiebevel

De FBI in Salt Lake City zei dat de schietpartij plaatsvond toen agenten probeerden arrestatie- en huiszoekingsbevelen uit te vaardigen in de woning in Provo, ten zuiden van Salt Lake City. Het onderzoek tegen Robertson begon in april en de veiligheidsdienst werd in juni gewaarschuwd, vertelden anonieme bronnen aan ABC News. Onderzoekers stelden vast dat de bedreigingen met fysiek geweld van de man geloofwaardig waren.

President Biden bezoekt momenteel het westen van de Verenigde Staten en zal later woensdag naar Salt Lake City reizen, voordat hij daar donderdag spreekt over de gezondheidszorg voor veteranen. Biden werd ingelicht over de FBI-inval, zei een functionaris van het Witte Huis, die voor verdere vragen over de kwestie verwees naar de FBI.

De geheime dienst die bescherming biedt aan de president, vice-president en hun families liet in een verklaring weten op de hoogte te zijn van het FBI-onderzoek ‘waarbij een persoon in Utah betrokken is die bedreigingen heeft geuit jegens een beveiligde.’

