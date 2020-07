Man gijzelt buspassagiers in Oekraïense stad en dreigt zich op te blazen

De gijzelnemer beweert volgens het hoofd van de nationale politie, Yuriy Kroshko, dat hij beschikt over explosieven en wapens. ,,We ontvingen vanochtend een bericht van een man, die zei over een bom en vuurwapen te beschikken en een bus in gijzeling te houden in het centrum van Lutsk.’’



Op sociale media is een video verschenen van iemand met een geweer die claimt de bus te hebben gekaapt uit ‘onvrede over het systeem’. De man, die zichzelf Maksim Plokhoy noemt, roept in zijn boodschap op om het ‘systeem niet te vertrouwen’ en heeft een waslijst aan eisen op de Russische sociale mediasite VK gezet. ‘Mijn dood zal me niet weerhouden de boel op te blazen’, zegt hij.



Hij noemt hooggeplaatste Oekraïense politici, waaronder president Zelensky, ‘terroristen’ en wil dat zij een videoboodschap maken waarin ze dat zelf verklaren. Ook wil de gijzelnemer dat Zelensky mensen aanraadt om naar de film Earthlings uit 2005 te kijken. In de film worden de activiteiten van grote internationale bedrijven in beeld gebracht, die voor hun winst volledig afhankelijk zijn van dieren.