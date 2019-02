Man legt 300 kilometer af en is sneller dan ambulance bij zijn moeder

Een Britse man die meer dan driehonderd kilometer met het openbaar vervoer moest afleggen om zijn moeder te bezoeken nadat hij had gehoord dat ze was gevallen, bereikte haar eerder dan de ambulance. Die pas zo'n zeven uur na de eerste oproep opdagen. Dat meldt de BBC.

Mark Clements kreeg rond negen uur ’s morgens van familieleden een telefoontje dat zijn moeder ongelukkig gevallen en dat hij naar huis moest komen. Vanuit zijn eigen woonplaats Londen nam hij een bus, de metro en twee treinen om uiteindelijk om tien over drie ’s middags thuis aan te komen. In totaal had zijn reis drie uur en veertig minuten geduurd.

Tot Clements afgrijzen lag zijn moeder nog steeds in dezelfde ongelukkige positie als waarin familieleden haar die ochtend gevonden hadden. De ambulance was nog altijd niet komen opdagen, ondanks het feit dat de stalplaats maar een kleine tien minuten rijden van zijn moeders huis vandaan is. Familieleden hadden intussen als zes keer de hulpdiensten gebeld, die uiteindelijk pas rond vier uur ’s middags arriveerden.

,,Mijn moeder lag in een erg ongelukkige houding op een koude vloer en kon zich al die tijd niet bewegen”, zegt een verontwaardigde Clement aan de BBC. De man en zijn familieleden – van wie er enkele met zijn moeder wachtten op de ambulance – zeggen boos te zijn over de extreem lange wachttijd.

Verontschuldigingen

De ambulancedienst, South Western Ambulance Service, heeft zich inmiddels verontschuldigd bij de familie en zegt dat het onverwachts te kampen kreeg met een onverwacht hoog aantal telefoontjes. Aangezien Marks moeder enkel vervoer naar het ziekenhuis nodig had en niet in direct levensgevaar was, kwam ze achteraan in de rij terecht.

Bij aankomst schrokken de hulpverleners volgens Mark echter zelf ook ‘behoorlijk van de grote vertraging’. ,,Mijn moeder is een zeer sterke vrouw en het was lastig om haar zo te zien lijden", besluit hij.