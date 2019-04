Man omgekomen Nederlandse (54) bad in mortuarium: ‘Laat dit niet Monique zijn’

aanslag sri lankaDe echtgenoot van de Nederlandse Monique (54) die omkwam bij de aanslagen in Sri Lanka vond zijn geliefde na een loodzware zoektocht in het mortuarium. Lewis Allen kon alleen maar bidden toen artsen het ene na het andere laken weghaalden. ‘Laat dit niet Monique zijn, laat dit niet Monique zijn’. Het mocht niet zo zijn.

Lewis was in shock, vertelde hij gisteren in een interview nadat hij zijn vrouw in haar favoriete land Sri Lanka had begraven. ,,Het was een nachtmerrie. Dit kon niet waar zijn. Ze was de beste echtgenote, de beste moeder en de beste dochter. Zo ontzettend lief. Ze dacht altijd het laatst aan zichzelf.’’

Monique hield zoveel van het eiland dat ze samen met haar echtgenoot een fortuin schonk aan een ziekenhuis om een kinderafdeling op te zetten. Het was ook een eerbetoon aan haar overleden zoon die omkwam bij een ski-ongeluk in Nepal, alleen wist bijna niemand dat. Tot Eerste Paasdag.

De geboren Nederlandse verbleef afgelopen zondag met haar echtgenoot Lewis en haar drie kinderen Jason, Timothy en Jasper in het Cinnamon Grand Hotel in Colombo toen tijdens het ontbijt een zelfmoordterrorist aanschoof en een bom liet ontploffen. De vrouw, die met haar gezin in Thailand woonde, kwam daarbij om het leven. Haar oudste zoon Jason, waarmee ze aan de ontbijttafel zat, raakte gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Dit is het moment waarop de Sri Lankese student medicijnen Tharushilan Muhunthan het leven van het gezin binnenstapte. Hij trof Monique’s echtgenoot Lewis en twee Nederlandse zoons in het ziekenhuis, schrijft hij in een aangrijpend verhaal over de gebeurtenissen op Facebook.

Volledig scherm De Nederlandse Monique (54) hield zoveel van Sri Lanka dat ze een fortuin schonk aan een ziekenhuis om een kinderafdeling te bouwen. © Facebook

De mannen waren op zoek naar hun moeder, zeiden ze, terwijl ze zich tegelijkertijd ontfermden over de gewonde Jason. De drie familieleden mankeerden niets omdat zij zich klaar maakten voor een vlucht naar Bangkok en niet in de ontbijtzaal zaten. Het enige wat hun gewonde zoon Jason zich na de klap wist te herinneren, is dat hun moeder gewond was geraakt aan haar hoofd en dat ze naar het ziekenhuis zou zijn gebracht met een busje van het hotel.

Jason was gewond aan zijn borst, armen en hoofd en werd in het ziekenhuis verpleegd. Omdat de familie hem niet alleen wilde laten, besloot Muhunthan met een aantal mede-studenten naar hun moeder te gaan zoeken. Een van de familieleden pakte daarop een camera en zoomde in op de laatste foto die ze van hun moeder hadden gemaakt. Daarmee gingen de studenten op pad.

Zoektocht

Muhunthan ging het hele ziekenhuis door, kamde elke afdeling uit en vroeg met zijn mede-studenten aan de zusters of ze Monique hadden gezien. Niemand die haar leek te kennen. Ze verwezen hen door naar de afdeling chirurgie waar slachtoffers van de aanslagen behandeld zouden worden. Er lagen vijf patiënten, maar geen Monique. Het mortuarium was de enige plek waar ze nog zou kunnen zijn, maar ook daar was geen buitenlandse toerist binnen gebracht.

De enige plek die Muhunthan nu nog kon bedenken was het mortuarium van het politiebureau. Rond één uur in de middag kwamen ze daar aan met vader Lewis en zijn twee zoons. De student beschrijft dat hij nog nooit zo’n enorme menigte voor de ingang heeft zien staan. Veel mensen huilden. Agenten deden hun best om details van de vermisten te noteren die veel nabestaanden aan hen doorgaven na hun wanhopige en vruchteloze zoektocht door het ziekenhuis.

Quote Lewis Allen en zijn zoons huilden, maar toch kon de vader van het gezin het opbrengen om iedereen te bedanken die hem had helpen zoeken naar zijn vrouw. Wat een heer. Tharushilan Muhunthan, Student medicijnen die het gezin hielp bij hun zoektocht naar moeder Monique

Er zouden tot nu toe 27 buitenlanders zijn binnengebracht, wisten de agenten. Om drie uur zouden ze foto’s tonen. Dankzij bemiddeling van ambassadepersoneel mochten toeristen eerder dan die tijd zelf in het politiebureau zoeken naar hun geliefden. Daar zag vader Lewis en zijn zoons wat ze nooit hoopten te zien. Ze haalden het ene na het andere laken weg, vertelde Lewis in een interview aan de BBC. ,,En ik was maar aan het bidden. Laat dat niet Monique zijn. Laat dat niet Monique zijn. Maar toen haalden ze een laken weg en lag toch mijn vrouw daar. Ik was in shock. Dit kon niet waar zijn.’’

Student Muhunthan zag van een afstand hoe de kinderen in elkaar zakten van verdriet. Hoe vader Lewis in huilen uitbarstte. Maar hij zag ook hoe Lewis het toch kon opbrengen om iedereen te bedanken die hem had helpen zoeken naar zijn vrouw. ,,Wat een heer’’, schrijft Muhunthan.

Volledig scherm Student medicijnen Tharushilan Muhunthan uit Sri Lanka ontfermde zich over de familie nadat ze in het ziekenhuis wanhopig zochten naar hun moeder. © Facebook Wat bijna niemand wist is dat de familie meer dan 100 miljoen Srilankese Rupees (500.000 euro) had gedoneerd aan een ziekenhuis in Ratnapura om hier een kinderafdeling op te kunnen zetten. Ze wilden geen enkele ruchtbaarheid geven aan zoveel liefdadigheid. Vader Lewis, die handelt in edelstenen uit Sri Lanka en al sinds 1979 in het land komt, vertelde dat ze dit hadden gedaan ter nagedachtenis aan hun zoon Justin die was overleden na een ski-ongeval in Nepal. De familie bezocht Sri Lanka om de nieuw gebouwde afdeling te openen op 20 april, één dag voor het noodlot toesloeg. Monique had tijdens die bijeenkomst aangekondigd om nog twee verdiepingen te willen bouwen. Ze kwam net uit Ratnapura toen een bom een einde maakte aan haar leven.

Ontroerend

Monique Allen werd gisteren onder grote belangstelling in Sri Lanka begraven. Ook student Muhunthan was erbij. Wat hem in het hart trof was hoe haar echtgenoot Lewis Allen omging met het verlies van zijn geliefde. Nadat ze haar hadden begraven en iedereen hem had gecondoleerd, vroeg hij zijn zoons om diep adem te halen en te voelen hoe hun moeders ziel hier in vrede rustte, samen met de liefde van de Sri Lankanen.