Man opent vuur in wachtkamer ziekenhuis Tsjechië, zeker zes doden

In een ziekenhuis in Ostrava, in het het noordoosten van Tsjechië heeft een man zeker zes mensen dood geschoten. De slachtoffers zaten allen in een wachtkamer. Het ziekenhuis is ontruimd. De politie heeft een foto vrijgegeven van de dader. Naar hem wordt nog gezocht.