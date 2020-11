Man opgepakt in Frankrijk na doodsteken twee mensen op straat

VERKIEZINGEN VS LIVE | Trump zwaait naar betogers, justitiemi­nis­ter gevraagd af te zien van onderzoek verkie­zings­frau­de

19:14 Zestien Amerikaanse openbaar aanklagers hebben justitieminister Barr gevraagd af te zien van een onderzoek naar grootscheepse stembusfraude. Barr had daar om gevraagd, nadat president Trump had gezegd de voor hem negatieve uitslag juridisch te willen aanvechten. De aanklagers zien in hun districten echter geen bewijs voor grootscheepse fraude. De president geeft zijn verlies nog steeds niet toe, maar hintte gisteren wel op een mogelijk vertrek uit het Witte Huis. ‘De tijd zal het leren’, zei hij in een speech over de versnelde ontwikkeling en verspreiding van een coronavaccin. Alle ontwikkelingen volg je in ons liveblog.