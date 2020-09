Man probeert met afgehakt kinderhoofd parlement van Oeganda binnen te dringen

Na 40 dagen mogen migranten eindelijk van Deense tanker: ‘Einde aan een nachtmer­rie’

13 september Een groep migranten die meer dan een maand vastzat op een tanker in de Middellandse Zee mocht gisteren in Sicilië eindelijk aan land. Uiteindelijk stemde Italië ermee in om de migranten op te vangen. Dat bericht de ngo Mediterranea.