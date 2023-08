Man redt vrouw van het spoor: ‘Hij riskeert hiermee zijn eigen leven’

In een ophefmakende video is te zien hoe een reiziger een vrouw van het spoor haalt op het Zuidstation van Brussel. Beide personen raken niet gewond, maar de heldendaad van de man zorgt wel voor discussie. Spoorwegbeheerder Infrabel waarschuwt voor de gevaren van zulke reddingsacties.

Het incident gebeurde afgelopen maandag. Een vrouw stond om een nog onduidelijke reden op het spoor voor de ogen van tientallen reigers. Eén van hen twijfelt niet en besluit om het spoor op te gaan. Nog voor er een drama kan gebeuren, brengt de man de vrouwelijke spoorloper veilig op het perron. Later is te zien hoe de vrouw verward op de grond gaat zitten met het hoofd in de handen. Haar redder ontfermt zich over haar terwijl een reiziger het hele tafereel filmt.

Spoorwegbeheerder Infrabel wijst op de gevaren van een dergelijke heldendaad. Al jaren onderneemt Infrabel de nodige acties om alle vormen van spoorlopen te voorkomen. ,,We begrijpen de reactie van de man, want hij wou de vrouw alleen maar helpen, maar hiermee riskeert hij ook zijn eigen leven”, reageert Britt Monten van Infrabel. ,,We mogen niet vergeten dat het station van Brussel-Zuid heel druk is, waar veel treinen passeren. Bovendien mag niemand op het spoor komen, dus ook de man niet.”

Noodnummer Securail

Je moet in zo'n geval dus zelf geen actie ondernemen. Maar moet je een persoon op de sporen dan zomaar aan zijn of haar lot overlaten? ,,Het allerbeste in zo’n situatie is om meteen het noodnummer van Securail te bellen. Securail neemt dan contact met ons op en dan kunnen wij het treinverkeer stilleggen”, aldus Monten.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Volledig scherm Man redt vrouw van de sporen in het Brusselse Zuidstation © rv

Volledig scherm Man redt vrouw van de sporen in het Brusselse Zuidstation © rv