Man rijdt in op hek kantoor Angela Merkel, leuzen op auto: ‘Verdomde moordenaars’

VIDEOEen onbekende man is vanmorgen met een auto ingereden op het hek rond het kantoor van de Duitse bondskanselier Angela Merkel in Berlijn. De automobilist is opgepakt. Op de auto staan politieke leuzen gespoten.

Getuigen zagen de auto vanmorgen tegen het hek aan rijden en sloegen alarm. Op de rechterzijkant van de auto staat met witte letters ‘Stop globaliseringspolitiek’ geschreven. Op de linkerkant ‘Verdomde moordenaars van kinderen en ouderen’. Of de actie politiek gemotiveerd was, is onduidelijk. De politie laat weten op dit moment niet uit te gaan van een aanval uit extremistische hoek. De bestuurder wordt nog verhoord.



De politie en brandweer waren snel met tientallen mensen aanwezig en wisten de bestuurder op te pakken. De man van middelbare leeftijd werd kortstondig behandeld in een ambulance, maar zou geen verdere verwondingen hebben. Op foto’s is te zien hoe hij door hulpverleners in of uit een rolstoel wordt getild. Mogelijk lag die in de kofferbak van de auto.



Er lijkt slechts lichte schade te zijn aan auto en hek. Het kenteken op de auto, een Volkswagen, komt uit het district Lippe bij Bielefeld in Noordrijn-Westfalen. De brandweer heeft de auto inmiddels van de plek weggereden.

© Reuters

Kantoor

Onduidelijk is of Merkel in haar kantoor aanwezig was. Het Bundeskanzleramt staat aan de Platz der Republik nabij het parlementsgebouw in het centrum van de Duitse hoofdstad.



Een regeringswoordvoerder laat weten dat niemand gevaar heeft gelopen. ,,Omstreeks 10.00 uur is een auto tegen de toegangspoort van de bondskanselarij gereden. Er was weinig materiële schade. De bondskanselier, de andere leden van de federale regering en de mensen die in de bondskanselarij werken, liepen geen gevaar’’, aldus de woordvoerder tegenover BILD.



Merkel zou vanmiddag een videocall voorzitten met zestien Duitse deelstaatleiders over het verlengen van de lockdown en andere maatregelen tegen het coronavirus, maar of die vergadering doorgaat is nog onduidelijk. Hoog op de agenda staan in elk geval de maatregelen die rond de feestdagen gelden in Duitsland.

Eerder incident

De politie kan nog niet zeggen of er een verband bestaat tussen de automobilist en de zogenoemde Querdenker (dwarsdenken), een beweging van corona-ontkenners en complotdenkers. Die riep de afgelopen dagen op tot protesten voor de bondskanselarij en de Rijksdag. Dit in verband met de vergadering van Merkel en de minister-presidenten van de zestien deelstaten. Volgens ooggetuigen was er omstreeks 9 uur slechts een tiental betogers voor de Rijksdag en een overmacht aan politiemensen.

Het incident doet denken aan een soortgelijke daad in 2014, meldt Der Spiegel. Toen reed een 48-jarige man met een auto die erg leek op de stationwagen van vandaag tegen het hek van de kanselarij. Ook toen was de auto voorzien van slogans. Die waren aan één zijde gericht tegen klimaatverandering: ‘Genoeg met de mensen dodende klimaatverandering’. Aan de andere kant stond een liefdesverklaring: ,,Nicole, ik hou van jou”.



Niemand raakte toen gewond. Het is nog niet bekend of het om hetzelfde voertuig en dezelfde chauffeur gaat.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel. © AFP

Een agent met hond onderzoekt de auto. © Reuters

