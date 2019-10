Man rijdt met gestolen vrachtwagen in op auto's in Duitsland

Mogelijke doorbraak rond verdwij­ning loodgieter: ‘Wij weten niet wat papa in Nederland deed’

7 oktober Wat is er gebeurd met Johan Van der Heyden? De 56-jarige loodgieter uit het Vlaamse Lint verdween op 2 juni. Sindsdien zat het onderzoek muurvast, tot afgelopen weekend een Brabantse vrouw en haar 18-jarige dochter opgepakt werden in een woonwagenpark in Steenbergen, vlakbij de Belgische grens. Het parket zegt aanwijzingen te hebben dat de man met geweld is omgebracht, maar het lichaam is nog steeds spoorloos.