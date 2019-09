Man schuldig bevonden aan moord op Belgische burgemeester

Joop V. wordt nu ook gelinkt aan misbruik van Roemeens meisje (8) in 2016

16:54 Joop V., de Nederlander die vrijdag in Roemenië de 11-jarige Mihaela zou hebben vermoord en maandag zelfmoord pleegde, zou in 2016 een ander Roemeens meisje hebben misbruikt. Het gaat om een 8-jarig meisje uit het dorp Bogdanesti. Volgens vluchtgegevens van de reizen naar Roemenië die Joop heeft gemaakt, was hij in 2016 inderdaad in het noordoosten van Roemenië.