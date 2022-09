Man steekt zichzelf in brand bij kantoor Japanse premier

Ex-guerilla­strij­der Tanja Nijmeijer ‘in trouwjurk van moeder’ getrouwd met grote Farc-lief­de

De Nederlandse Tanja Nijmeijer, bekend geworden door haar strijd voor de Colombiaanse guerillabeweging Farc, is gisteren getrouwd. In de stad Calí gaf ze haar jawoord aan Boris Guevara, net als zij een voormalig guerillastrijder. De Nederlandse kunstenaar Tinkebell was een van de gasten.

