Man stormt Britse restaurants binnen en spuit chemisch middel rond: 15 mensen gewond

Vestigingen van Pizza Hut, Tesco en McDonald's in Upper Gornal, in de regio West Midlands, waren het mikpunt van de aanslag, meldt het Britse Mail Online. Wat de man precies in de lucht spoot, is nog onduidelijk. Een van de slachtoffers was er slecht aan toe en moest naar een ziekenhuis. De andere veertien werden ter plaatse door chemicaliënexperts van de brandweer behandeld.



Geen van de aanwezigen lijkt blijvende schade te hebben opgelopen. De politie van West Midlands spit vandaag de videobeelden van beveiligingscamera's door om aanwijzingen over de identiteit van de aanvaller te vinden. ,,We doen onderzoek naar de aanval met een onbekende chemische substantie’’, zegt een politiewoordvoerder. Ook het motief van de man is nog onduidelijk.



,,We bekijken nu snel de beveiligingsbeelden en spreken met getuigen’’, aldus de woordvoerder. ,,Het is beangstigend hoe dichtbij dit komt’’, zegt buurtbewoner Glen Simms in een reactie op het bericht. ,,Je kunt niet eens veilig meer naar de supermarkt.’’ De forensische dienst heeft alle drie de restaurants onderzocht. Vandaag zullen ze de chemische stof analyseren.