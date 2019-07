Man verstopt zich in vliegtuig en valt tijdens vlucht naar beneden, dood gevonden in tuin

Enorme bosbrand in Duitsland, grootste vuurzee aller tijden in Duitse deelstaat

21:08 De bosbrand die woedt op een voormalig militair oefenterrein in Mecklenburg-Vorpommern breidt zich in rap tempo uit. Volgens de autoriteiten heeft de vuurzee inmiddels een omvang van 4,3 vierkante kilometer en is die daarmee de grootste in de geschiedenis van deze Duitse deelstaat. De brandlucht was maandag zelfs in Berlijn te ruiken, 200 kilometer naar het zuidoosten.